Режиссер Грымов встал на защиту уволенной из-за спектакля московской учительницы

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов уверен, что в спектакле «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли «нет ничего такого, что нельзя видеть или слышать старшеклассникам». Об этом он заявил после того, как учительницу одной из московских школ якобы уволили
из-за похода с учениками на этот спектакль.
Ранее ряд СМИ писали о том, что преподавателя одной из московских школ уволили якобы после того, как она отвела класс на спектакль в театре «Модерн», поскольку родителей возмутило содержание пьесы. По словам Грымова, история произошла два месяца назад, спектакль посмотрели десять учеников. Спустя некоторое время руководство театра вновь пригласило учительницу на постановку «Юлий Цезарь», но женщина сообщила, что ее уволили.
Юрий Грымов: «Мы были шокированы. Ребята просто рассказали друзьям, что спектакль якобы про свободную любовь, а родители забили тревогу и обратились к директору, который уволил учителя».
Как передает РИА Новости, он отметил, что директор не видел спектакля, и подчеркнул, что в нем нет ничего такого, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам.
Юрий Грымов: «Как и нет ничего подобного и в самом романе Хаксли».
По его словам, учительница уже нашла новую работу и попросила не упоминать ее имени в данной ситуации, но оставить без огласки произошедшее худрук театра не мог.
Юрий Грымов: «Меня очень беспокоит атмосфера в нашем обществе, которая порождает подобного рода случаи. Нравственность, разумеется, правильная и нужная вещь, но подобные истории заставляют задуматься, не сбит ли нравственный прицел у этих людей».
Юрий Грымов: «Мы были шокированы. Ребята просто рассказали друзьям, что спектакль якобы про свободную любовь, а родители забили тревогу и обратились к директору, который уволил учителя».
Как передает РИА Новости, он отметил, что директор не видел спектакля, и подчеркнул, что в нем нет ничего такого, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам.
Юрий Грымов: «Как и нет ничего подобного и в самом романе Хаксли».
По его словам, учительница уже нашла новую работу и попросила не упоминать ее имени в данной ситуации, но оставить без огласки произошедшее худрук театра не мог.
Юрий Грымов: «Меня очень беспокоит атмосфера в нашем обществе, которая порождает подобного рода случаи. Нравственность, разумеется, правильная и нужная вещь, но подобные истории заставляют задуматься, не сбит ли нравственный прицел у этих людей».
Комментарии