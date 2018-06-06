Празднование Дня России перенесли с Тверской улицы в московские парки

По просьбе Международной федерации футбола столичные власти перенесли проведение фестиваля «День России. Московское время», который пройдет 11 и 12 июня, в парки. По этой причине на Охотном Ряду, Моховой и Тверской улицах не будут перекрывать движение
10–13 июня.
Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы: «У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить как на городских территориях, так и в парках. По просьбе коллег из FIFA мы перенесли празднование с улицы Тверская и усилили эту программу в округах. Соответственно все то, что запланировано, оно никуда не уходит, оно будет в парках».
В частности, праздничные мероприятия пройдут в Парке Победы, «Сокольниках», Таганском парке, Кузьминках, а также в Царицынском, Измайловском и Бабушкинском парках, передает РИА Новости. Немерюк сообщил, что программа фестиваля связана с историей России и Москвы.
Алексей Немерюк: «Я думаю, она придется по душе всем москвичам и гостям столицы. Вообще программа сама происходит в 20 парках, но то, что касается той программы большой театральной, которая запланирована, мы усиливаем программу в семи парках, и там вся эта программа пройдет, там выступят все театральные коллективы, которые приехали из других городов».
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня России в Москве перекроют Охотный Ряд, Тверскую и Моховую улицы в период с 10 по 13 июня. Но так как для праздничных мероприятий были выделены площадки в парках, закрывать движение на этих улицах не станут.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
В частности, праздничные мероприятия пройдут в Парке Победы, «Сокольниках», Таганском парке, Кузьминках, а также в Царицынском, Измайловском и Бабушкинском парках, передает РИА Новости. Немерюк сообщил, что программа фестиваля связана с историей России и Москвы.
Алексей Немерюк: «Я думаю, она придется по душе всем москвичам и гостям столицы. Вообще программа сама происходит в 20 парках, но то, что касается той программы большой театральной, которая запланирована, мы усиливаем программу в семи парках, и там вся эта программа пройдет, там выступят все театральные коллективы, которые приехали из других городов».
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня России в Москве перекроют Охотный Ряд, Тверскую и Моховую улицы в период с 10 по 13 июня. Но так как для праздничных мероприятий были выделены площадки в парках, закрывать движение на этих улицах не станут.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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