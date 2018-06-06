МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках в Подмосковье

В Московской области в ночь на четверг, 7 июня, ожидаются заморозки. МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды.
Местами в Подмосковье температура воздуха в ночь со среды на четверг может опуститься до минусовых значений, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Московской области: «Согласно прогнозу погоды ФГБУ „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов».
Спасатели в связи с резким ухудшением погоды советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
ГУ МЧС по Московской области: «Согласно прогнозу погоды ФГБУ „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов».
Спасатели в связи с резким ухудшением погоды советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
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