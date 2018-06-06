Меркель заявила о важности диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая в бундестаге на вопросы депутатов, заявила, что выступает за поддержание диалога с Россией.
Ангела Меркель сообщила, что считает диалог с Москвой важным, в том числе в свете существующих разногласий в отношениях Запада и России. По этой причине, по ее словам, она провела переговоры с президентом Владимиром Путиным в Сочи.
Ангела Меркель: «Я выступаю за диалог с Россией, в том числе с учетом разногласий, которые у нас имеются. Диалог всегда важен, поэтому я и проводила эти переговоры».
Меркель также добавила, что согласовывает с партнерами, прежде всего с Францией, многие шаги во внешней политике. В частности, обсуждались переговоры с российским руководством.
Канцлер также высказала мнение, что возвращение к формату G7 было неизбежно, передает ТАСС. Как заявила Меркель, «большая семерка» придерживается общих ценностей, а «аннексия Крыма была вопиющим фактом нарушения международного права». Поэтому возвращение России в группу пока невозможно, подчеркнула Меркель. Тем не менее, как отметила канцлер, постоянный контакт с Россией на двусторонней основе, а также по линии G7 сохраняется.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. На голосовании 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за это решение. Но страны Запада и украинские власти до сих пор отказываются признавать результаты голосования жителей полуострова.
Ангела Меркель: «Я выступаю за диалог с Россией, в том числе с учетом разногласий, которые у нас имеются. Диалог всегда важен, поэтому я и проводила эти переговоры».
Меркель также добавила, что согласовывает с партнерами, прежде всего с Францией, многие шаги во внешней политике. В частности, обсуждались переговоры с российским руководством.
Канцлер также высказала мнение, что возвращение к формату G7 было неизбежно, передает ТАСС. Как заявила Меркель, «большая семерка» придерживается общих ценностей, а «аннексия Крыма была вопиющим фактом нарушения международного права». Поэтому возвращение России в группу пока невозможно, подчеркнула Меркель. Тем не менее, как отметила канцлер, постоянный контакт с Россией на двусторонней основе, а также по линии G7 сохраняется.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. На голосовании 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за это решение. Но страны Запада и украинские власти до сих пор отказываются признавать результаты голосования жителей полуострова.
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