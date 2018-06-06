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    Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео. БТР, США, армии мира, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео

    Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео

    2 комментария
    • Фото: @8NEWS /twitter.com
    Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео

    Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео

    Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео
    • Фото: @8NEWS /twitter.com

      • Феерично закончил службу на военной базе Форт Пикетт американский солдат. Он умудрился угнать БТР и устроить гонки с несколькими нарядами полиции.

      Очевидцами инцидента стали сотни автомобилистов, ведь лихач разогнал бронированную машину до максимальной скорости и катался по оживленным трассам.

      Солдат на БТР собрал за собой вереницу полицейских машин с проблесковыми маячками. Чтобы остановить дебошира, правоохранители перекрыли несколько городских трасс.

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