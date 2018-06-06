Американский солдат на БТР устроил гонки с полицией по оживленным трассам: видео

Феерично закончил службу на военной базе Форт Пикетт американский солдат. Он умудрился угнать БТР и устроить гонки с несколькими нарядами полиции.

Очевидцами инцидента стали сотни автомобилистов, ведь лихач разогнал бронированную машину до максимальной скорости и катался по оживленным трассам.



Солдат на БТР собрал за собой вереницу полицейских машин с проблесковыми маячками. Чтобы остановить дебошира, правоохранители перекрыли несколько городских трасс.