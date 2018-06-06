К охране порядка на ЧМ-2018 подключились силовики 30 стран

К чемпионату мира по футболу готовятся не только болельщики, но и спецслужбы. В Москве представители оперативного штаба по безопасности ЧМ-2018 рассказали, как проследят за порядком во время первенства.

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В полиции обещали быть по возможности лояльными к фанатам, но жестко реагировать в случае серьезных нарушений, а также задерживать нелегальных таксистов-мошенников. Меры безопасности будут намного жестче, чем во время Олимпиады в Сочи 2014 года.



Алексей Лаврищев, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка чемпионата мира: «Обеспечить безопасность такого мероприятия в одиночку невозможно, все спецслужбы на этом фоне всегда сотрудничают — это нормальная практика. Все на этом фоне сотрудничают. На сегодняшний день подтвердили участие 105 представителей из 30 стран, ближе к турниру число увеличится».



Паспорт болельщика уже получили около миллиона человек. В российских городах ждут 400 тысяч иностранцев. Ориентироваться им помогут волонтеры — специальный центр к чемпионату сегодня открылся в Москве. В столице будут работать шесть тысяч волонтёров. Все они прошли подготовку — их научили не только показывать дорогу до метро или стадиона, но и действовать в чрезвычайной ситуации и оказывать первую помощь.