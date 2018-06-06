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    В Петербурге выпускников эвакуировали с ЕГЭ из-за задымления в школе

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    В Петербурге выпускников эвакуировали с ЕГЭ из-за задымления в школе

    В Петербурге выпускников эвакуировали с ЕГЭ <nobr>из-за</nobr> задымления в школе

    В одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Санкт-Петербурге произошло задымление. Школьников, которые в тот момент сдавали экзамен по русскому языку, эвакуировали.

    Сегодня утром, в 11:15, в школе №325, которая находится во Фрунзенском районе Петербурга, произошло задымление в нескольких аудиториях. В этом учебном учреждении располагается пункт проведения ЕГЭ №1709. В результате ЧП школьников, которые сдавали экзамен по русскому языку, эвакуировали из здания. Об этом сообщает ТАСС

    Пресс-служба Рособрнадзора: «По предварительным данным, источниками дыма стали компьютеры и оргтехника, поврежденные в результате скачка напряжения».

    Из школы в течение нескольких минут вывели 228 детей, никто не пострадал. О происшествии руководители пункта сдачи ЕГЭ оперативно проинформировали Государственную экзаменационную комиссию Санкт-Петербурга и Рособрнадзора. В итоге было принято решение перенести экзамен для школьников, которые не смогли его сдать из-за задымления. ЕГЭ по русскому языку проведут для них в резервный день — 26 июня.

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