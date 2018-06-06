Актер Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост. Предложение было озвучено в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.
Михаил Ефремов: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят».
Он также выразил мнение, что отношения между Россией и Украиной можно наладить с помощью предоставления экономических преференций.
Михаил Ефремов: «Если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».
Ранее желание заполучить Крымский мост высказывали на Украине. Так, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявлял, что мост «в целом для Украины полезен». По его словам, сооружение достанется украинской стороне вместе с возвращением полуострова.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.
Он также выразил мнение, что отношения между Россией и Украиной можно наладить с помощью предоставления экономических преференций.
Михаил Ефремов: «Если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».
Ранее желание заполучить Крымский мост высказывали на Украине. Так, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявлял, что мост «в целом для Украины полезен». По его словам, сооружение достанется украинской стороне вместе с возвращением полуострова.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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