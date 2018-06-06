В Страсбурге на зернохранилище произошел взрыв: 11 человек пострадали

На зернохранилище во французском Страсбурге произошел взрыв. Пострадали 11 человек.
ЧП на зернохранилище, которое находится в восточной части Страсбурга, произошло около 10:30 мск. В тушении возгорания, которое началось после взрыва, участвуют около 70 пожарных, передает ТАСС.
При взрыве пострадали 11 человек. По данным префектуры, трое из них находятся в критическом состоянии. Причины взрыва устанавливаются.
При взрыве пострадали 11 человек. По данным префектуры, трое из них находятся в критическом состоянии. Причины взрыва устанавливаются.
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