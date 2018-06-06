В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку

Упавшая ветка дерева убила 76-летнюю женщину.



Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в Тамбове во время вчерашнего урагана. Опрашиваются очевидцы и руководители предприятия, обслуживающего придомовую территорию pic.twitter.com/GXLar1YUyp