    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку

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    • Фото: @sledcom_rf / twitter.com
    В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку

    В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку

    В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку
  • Фото: @sledcom_rf / twitter.com

    • Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины во время вчерашнего урагана в Тамбове.

    Во время удара стихии накануне упавшая ветка убила 76-летнюю женщину. Об этом СК сообщает на своей странице в Twitter.

    Следователи проверяют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и руководителей предприятия, обслуживающего придомовую территорию, где произошел трагический инцидент.

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