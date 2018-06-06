В Тамбове упавшая во время урагана ветка убила пенсионерку

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины во время вчерашнего урагана в Тамбове.
Во время удара стихии накануне упавшая ветка убила 76-летнюю женщину. Об этом СК сообщает на своей странице в Twitter.
Следователи проверяют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и руководителей предприятия, обслуживающего придомовую территорию, где произошел трагический инцидент.
Следователи проверяют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и руководителей предприятия, обслуживающего придомовую территорию, где произошел трагический инцидент.
Упавшая ветка дерева убила 76-летнюю женщину.— Следственный комитет (@sledcom_rf) June 6, 2018
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в Тамбове во время вчерашнего урагана. Опрашиваются очевидцы и руководители предприятия, обслуживающего придомовую территорию pic.twitter.com/GXLar1YUyp
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