    Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео. ДТП, Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео

    Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео

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    • Фото: podslushanoperm /vk.com
    Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео

    Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео

    Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео
    • Фото: podslushanoperm /vk.com

      • В Сети появилось видео аварии, участником которой стал инспектор ГИБДД на мотоцикле.

      На кадрах из Екатеринбурга можно увидеть, как страж порядка в погоне за байкером попал в ДТП. У сотрудника ГИБДД не получилось вписаться между двумя рядами машин. После удара мотоцикл инспектора подбросило в воздух. А байкеру, за которым гнался полицейский, удалось скрыться.

      Пострадавший инспектор госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами, сообщает портал E1.Ru

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