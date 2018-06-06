Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером: видео

В Сети появилось видео аварии, участником которой стал инспектор ГИБДД на мотоцикле.
На кадрах из Екатеринбурга можно увидеть, как страж порядка в погоне за байкером попал в ДТП. У сотрудника ГИБДД не получилось вписаться между двумя рядами машин. После удара мотоцикл инспектора подбросило в воздух. А байкеру, за которым гнался полицейский, удалось скрыться.
Пострадавший инспектор госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами, сообщает портал E1.Ru
Пострадавший инспектор госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами, сообщает портал E1.Ru
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