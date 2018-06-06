Группа «Разные люди» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую неделю у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Разные люди».
«Разные люди» — украинская и российская рок-группа. Вокалистом и автором большинства песен является Александр Чернецкий. Группа образовалась в Харькове в 1980-е годы под названием «ГПД», а в 1989 была переименована в «Разные люди». На «Квартирнике» музыканты исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис расскажет о том, как Александр Чернецкий учился играть на гитаре под Высоцкого, а потом совершенно изменил стиль исполнения. Сам вокалист поделится деталями: музыке его обучал дядя, который посоветовал ему для начала просто зажать струну на пятом ладу и орать. Новые занятия последовали только после того, как племянник выучил «первый урок».
Также хозяин «Квартирника» и его гость обсудят, как Александр поступал в медицинский университет и почему в итоге не стал студентом этого учебного заведения.
Кроме того, солист группы и ведущий поведают о том, как же расшифровывалось первое название музыкальной команды «ГПД». Среди предложенных вариантов были: «Группа продленного дня», «Городской психдиспансер» и даже «Господи, помоги дебилам».
Евгений Маргулис: «Сплошные респекты „Разным Людям“. Знаю давно, и я поклонник этой банды еще с тех времен, когда там резвился мой пернатый брат Чиж. Саша Чернецкий — настоящий солдат рок-н-ролла. И то, что он не сломался в борьбе с тяжелой болезнью, делает его еще сильнее. Живи долго, жги глаголом, рви жилы и сердца своими песнями!»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Разные люди» в воскресенье, 10 июня, в 23:55 на НТВ и НТВ.Ru.
Евгений Маргулис расскажет о том, как Александр Чернецкий учился играть на гитаре под Высоцкого, а потом совершенно изменил стиль исполнения. Сам вокалист поделится деталями: музыке его обучал дядя, который посоветовал ему для начала просто зажать струну на пятом ладу и орать. Новые занятия последовали только после того, как племянник выучил «первый урок».
Также хозяин «Квартирника» и его гость обсудят, как Александр поступал в медицинский университет и почему в итоге не стал студентом этого учебного заведения.
Кроме того, солист группы и ведущий поведают о том, как же расшифровывалось первое название музыкальной команды «ГПД». Среди предложенных вариантов были: «Группа продленного дня», «Городской психдиспансер» и даже «Господи, помоги дебилам».
Евгений Маргулис: «Сплошные респекты „Разным Людям“. Знаю давно, и я поклонник этой банды еще с тех времен, когда там резвился мой пернатый брат Чиж. Саша Чернецкий — настоящий солдат рок-н-ролла. И то, что он не сломался в борьбе с тяжелой болезнью, делает его еще сильнее. Живи долго, жги глаголом, рви жилы и сердца своими песнями!»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Разные люди» в воскресенье, 10 июня, в 23:55 на НТВ и НТВ.Ru.
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