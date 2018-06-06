    Карты «Мир» станут аналогом паспорта. банковские карты, паспорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКарты «Мир» станут аналогом паспорта

    Карты «Мир» станут аналогом паспорта

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    Карты «Мир» станут аналогом паспорта

    Карты «Мир» станут аналогом паспорта

      Карты национальной платежной системы «Мир» станут заменой паспорту. В частности, их можно будет использовать как идентификатор для получения госуслуг в МФЦ.

      Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку, заработать эта система должна с 2020 года.

      Эксперты отмечают, что паспорт, в отличие от банковской карты, граждане носят с собой не всегда, а значит, эта система будет для них как минимум удобной. Они также рассчитывают, что расширение функционала может повысить привлекательность карт «Мир» среди населения.

      По закону, до 1 июля на них должны перевести всех российских бюджетников.

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