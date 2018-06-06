Карты «Мир» станут аналогом паспорта

Карты национальной платежной системы «Мир» станут заменой паспорту. В частности, их можно будет использовать как идентификатор для получения госуслуг в МФЦ.
Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку, заработать эта система должна с 2020 года.
Эксперты отмечают, что паспорт, в отличие от банковской карты, граждане носят с собой не всегда, а значит, эта система будет для них как минимум удобной. Они также рассчитывают, что расширение функционала может повысить привлекательность карт «Мир» среди населения.
По закону, до 1 июля на них должны перевести всех российских бюджетников.
Эксперты отмечают, что паспорт, в отличие от банковской карты, граждане носят с собой не всегда, а значит, эта система будет для них как минимум удобной. Они также рассчитывают, что расширение функционала может повысить привлекательность карт «Мир» среди населения.
По закону, до 1 июля на них должны перевести всех российских бюджетников.
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