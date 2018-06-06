    Facebook разрывает соглашение с Huawei о доступе к данным пользователей. Facebook, Китай, США, гаджеты, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFacebook разрывает соглашение с Huawei о доступе к данным пользователей

    Facebook разрывает соглашение с Huawei о доступе к данным пользователей

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    Facebook разрывает соглашение с Huawei о доступе к данным пользователей

    Facebook разрывает соглашение с Huawei о доступе к данным пользователей

      Facebook до конца недели разорвет соглашение с Huawei. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителей соцсети.

      По договоренности, которая действует с 2010 года, китайская компания имеет доступ не только к персональной информации пользователей Facebook, но и к данным их друзей, включая политические интересы.

      При этом разведка Штатов признала Huawei угрозой национальной безопасности. Ее обвиняют в тесном сотрудничестве с китайскими властями.

      Сейчас у Facebook договорённости еще с тремя компаниями Поднебесной. Всего за 10 лет соцсеть заключила соглашения примерно с 60 производителями смартфонов, и большинство из них еще действует. Среди них — Apple, Samsung и Microsoft.

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