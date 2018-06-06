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    Легендарное издательство «Наука» оказалось на грани банкротства

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    Легендарное издательство «Наука» оказалось на грани банкротства

    Легендарное издательство «Наука» оказалось на грани банкротства

      Просуществовав фактически 290 лет, знаменитое издательство «Наука» оказалось на грани закрытия. Начиналось все в XVIII веке, на Васильевском острове в Академической книгопечатне. А созданное по ее подобию современное издательство «Наука» — это уже детище Сергея Вавилова. Благородное дело и удачное коммерческое предприятие. Оно выжило даже в неспокойные 90-е, а сейчас его сотрудники едва сводят концы с концами.

      О том, что идти в «Науку» — терпеть муку, сотрудники издательства знают теперь не понаслышке. Предприятие впервые за 95 лет существования находится на грани банкротства. Без работы могут остаться тысячи людей: работники редакций и сразу нескольких типографий. В том числе и одной из старейших, созданной в XVIII веке по указу Петра I — на ее базе в XX столетии появилось само издательство «Наука».

      Еще недавно издательство было частью Академии наук, публиковало труды и выпускало 150 специфических журналов, состоящих из статей и новейших исследований выдающихся ученых. В 90-х бывшие хозяева смекнули, что наука людей обогащает, и с помощью различных махинаций привели предприятие к большим долгам.

      Крупные проблемы начались около 5 лет назад, когда РАН вывела издательство как непрофильный актив. Тогда сотрудники на себе испытали теорию Дарвина — поняли, что придется вырастить грамотный менеджмент, чтобы завоевать место под солнцем, а не исчезнуть. Заказы прежнего учредителя выигрывали через аукционы. А в этом году погрязшую в долгах «Науку» до тендера не допустили, журналы доверили двум другим организациям, одна из которых даже не российская.

      У многих ученых такой поворот вызвал удивление, ведь даже в руководстве РАН признавали — часто русско-английский перевод журналов, который вот уже около 20 лет выполняет эта самая американская компания во главе с американским бизнесменом Шустеровичем, не выдерживал никакой критики.

      Подробности — в видеоматериале.

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