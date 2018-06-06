В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали трое

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика.
Инцидент произошел в Ефремовском районе на трассе «Дон». Грузовик Renault въехал в припаркованный на обочине автобус с гражданами Украины, выехавшими из Москвы в Донецк. Пострадали два человека в Renault и один в автобусе. У них ушибы, травмы головы и позвоночника. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
УГИБДД РФ по Тульской области: «Два человека были в тяжелом состоянии, это водитель и пассажир грузовика. Третья пострадавшая из автобуса, она была в среднем состоянии».
Одна из предполагаемых причин ДТП — водитель Renault заснул за рулем. Также рассматривается версия неисправности автомобиля, сообщает ТАСС.
УГИБДД РФ по Тульской области: «Два человека были в тяжелом состоянии, это водитель и пассажир грузовика. Третья пострадавшая из автобуса, она была в среднем состоянии».
Одна из предполагаемых причин ДТП — водитель Renault заснул за рулем. Также рассматривается версия неисправности автомобиля, сообщает ТАСС.
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