    Путин: маневры США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове

    комментировать

    Путин: маневры США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове

    Путин: маневры США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове

    Россия сожалеет о настойчивости США и Южной Кореи в проведении совместных военных маневров. Эти действия не способствуют разрядке ситуации на Корейском полуострове. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

    Владимир Путин: «Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединённые Штаты и, к сожалению, Южная Корея, не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не способствуют разрядке».

    В то же время президент отметил, что Северная Корея предпринимает практические шаги в направлении денуклеаризации. Он также подчеркнул, что требование КНДР о гарантиях безопасности закономерно.

    Владимир Путин: «А как иначе? Иначе себе и представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев, все это перед глазами стоит. Поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантии».


    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru