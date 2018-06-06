Путин: маневры США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове

Россия сожалеет о настойчивости США и Южной Кореи в проведении совместных военных маневров. Эти действия не способствуют разрядке ситуации на Корейском полуострове. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

Владимир Путин: «Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединённые Штаты и, к сожалению, Южная Корея, не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не способствуют разрядке».



В то же время президент отметил, что Северная Корея предпринимает практические шаги в направлении денуклеаризации. Он также подчеркнул, что требование КНДР о гарантиях безопасности закономерно.



Владимир Путин: «А как иначе? Иначе себе и представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев, все это перед глазами стоит. Поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантии».





