Пошутившая об «умирающем Маккейне» советница Трампа покинула Белый дом

Помощница президента США Дональда Трампа Келли Садлер, зло пошутившая об «умирающем Маккейне», больше не работает в администрации президента. Об этом заявил заместитель
пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
Радж Шах, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Келли Садлер больше не работает в администрации президента».
В мае на закрытом совещании в Белом доме Сэдлер заявила, что позицию Маккейна по вопросу назначения главы ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает». Близкие сенатора раскритиковали Садлер и потребовали ее уволить.
Год назад Джону Маккейну диагностировали рак мозга. Он проходит курс интенсивной терапии. При этом в мае СМИ сообщили, что семья сенатора уже готовится к похоронам. При этом, по информации The New York Times, действующего президента США на церемонии прощания не хотят.
В мае на закрытом совещании в Белом доме Сэдлер заявила, что позицию Маккейна по вопросу назначения главы ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает». Близкие сенатора раскритиковали Садлер и потребовали ее уволить.
Год назад Джону Маккейну диагностировали рак мозга. Он проходит курс интенсивной терапии. При этом в мае СМИ сообщили, что семья сенатора уже готовится к похоронам. При этом, по информации The New York Times, действующего президента США на церемонии прощания не хотят.
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