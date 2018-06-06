    Пошутившая об «умирающем Маккейне» советница Трампа покинула Белый дом

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    Пошутившая об «умирающем Маккейне» советница Трампа покинула Белый дом

    Пошутившая об «умирающем Маккейне» советница Трампа покинула Белый дом

    Помощница президента США Дональда Трампа Келли Садлер, зло пошутившая об «умирающем Маккейне», больше не работает в администрации президента. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

    Радж Шах, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Келли Садлер больше не работает в администрации президента».

    В мае на закрытом совещании в Белом доме Сэдлер заявила, что позицию Маккейна по вопросу назначения главы ЦРУ Джины Хаспел можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает». Близкие сенатора раскритиковали Садлер и потребовали ее уволить.

    Год назад Джону Маккейну диагностировали рак мозга. Он проходит курс интенсивной терапии. При этом в мае СМИ сообщили, что семья сенатора уже готовится к похоронам. При этом, по информации The New York Times, действующего президента США на церемонии прощания не хотят.

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