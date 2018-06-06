Казалось бы, трубочисты — сказочные персонажи из далекого прошлого. Но они существуют и сейчас, хотя сильно отличаются от своих коллег андерсеновских времен. Кто они — трубочисты современности? На каких крышах обитают, сколько зарабатывают и почему в их профессии практически нет текучки?

Из-за вынужденной неопрятности веками трубочисты были изгоями и объектами шуток. Особенно любили потешаться над ними на заре кинематографа. В XXI веке все изменилось. Современные мастера мало похожи на своих неопрятных коллег.



Другими стали и опасности, которые подстерегают представителей редкой профессии. Раньше для того, чтобы добираться до самых труднодоступных мест, в трубочисты брали с малолетства. Работая среди сажи и копоти, они рано умирали от рака. Его так и называли — «болезнь трубочиста». В наши дни детей заменяет специальная камера. Опасность же теперь представляют переплетения проводов на крышах.



У современных трубочистов все строго — лицензия МЧС, ежегодная переподготовка, экзамены, проверки, зарплата. Мастер зарабатывает от 20 до 30 тысяч. Трубочисты сетуют: их профессию серьезно недооценивают. И зря — засорившаяся вентиляция многоэтажки может привести к большой беде. Они считают, что половины взрывов бытового газа можно было избежать, если бы вытяжки работали нормально.



Подробности — в видеоматериале.