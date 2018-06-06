«Душевный человек»: Путин рассказал, как праздновал день рождения с Си Цзиньпином

Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о том, как однажды праздновал свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Владимир Путин: «У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. Не буду скрывать выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу».



Президент РФ заявил, что Си Цзиньпин «душевный человек» и в то же время «очень надежный партнер». Путин подчеркнул, что если они приходят к какой-то договоренности, то каждый со своей стороны всегда стремится к исполнениях взятых на себя обязательств.



Путин также подчеркнул, что Китай — традиционный и надежный партнер России. По мнению президента РФ, Москву и Пекин многое объединяет в подходах в «строительстве собственных государств».



Владимир Путин: «Он, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, — это нас, думаю, объединяет всех, — стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране».



Президент также добавил, что воспринимает Си Цзиньпина не только как хорошего аналитика, с которым интересно обсуждать мировые проблемы и вопросы экономики, но и как надежного друга.



Владимир Путин: «Он аналитик хороший и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнер, хороший и надежный друг. Вместе мы можем добиваться более широких результатов».