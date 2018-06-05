Касаткина завершила борьбу на Roland Garros с личным достижением

Россиянка Дарья Касаткина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису, проиграв в четвертьфинале. Однако сам факт борьбы за выход в полуфинал является лучшим результатом россиянки не только на Roland Garros, но и на турнирах серии Большого шлема.

В четвертьфинале Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс. Матч завершился практически без борьбы в двух сетах — 3:6, 1:6.



До этого главным достижением Касаткиной на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.



Последним представителем России, продолжающим борьбу за победу на Открытом чемпионате Франции, осталась Мария Шарапова. В четвертьфинале турнира она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.