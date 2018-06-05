В Сочи выпустили на волю двух редких сов из Петербурга

Редким птицам вернули свободу, отпустив в естественную среду обитания.

Сегодня в Сочи выпустили на волю двух сов-сипух из Петербурга. Несколько месяцев назад чиновники изъяли их у двух горожан. Одну пытались продать по Интернету, другая работала реквизитом у фотографа.



До побережья Черного моря редкие птицы добирались самолетом. В Краснодарском крае сипухам специалисты помогли адаптироваться к климатическим условиям. И только после этого сов отправили в естественные условия обитания. Абсолютно здоровых и готовых к самостоятельной жизни.



В Петербурге совам пришлось пройти достаточно длинную реабилитацию в специализированной клинике. Сипуха относится к перечню видов животных и растений, которые попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.