Строительство развязки под Петербургом не могут начать из-за выкупленной бизнесменами земли

Сегодня чиновники Ленобласти провели выездное совещание в Мурине. Они решали, как проконтролировать ход работ по строительству развязки в густонаселенном районе с кольцевой автодорогой.

В Западном Мурине власти преследуют проблемы. Подрядчик не спешит выходить на объект. Всё дело в том, что есть сложности с передачей земельных участков, контролируемых местными застройщиками и предпринимателями, в пользу государства.



Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, в свое время застройщики раскупили дешевые и пустые наделы, обустроили их каменными джунглями, но распутать транспортные узлы не торопятся до сих пор.



В правительстве Ленобласти решили, что улучшить привлекательность земель можно не только за счет бюджета, ведь выгода от новой развязки очевидна и для самих застройщиков, и за нее пора заплатить землей.



Юрий Запалатский, председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: «Мы договорились, что часть земельных участков не будем перекупать, а застройщики нам их передадут».



11 из 12 наделов должна передать в дар управляющая компания «Мурино», представляющая интересы застройщиков. Из этих 11 во временное пользование пока удалось получить всего пять. Поэтому подрядчик и не смог выйти на объект.



Первый проблемный участок (со стороны внутреннего кольца) принадлежит предпринимателю Ренату Галлиулину. С ним «Ленавтодору» удалось договориться: цена вопроса — 100 с лишним миллионов. И можно наводить любые мосты даже до оформления документов.



Второй блок земель оформлен на юридическое лицо, которое принадлежит депутату областного Заксобрания, справедливороссу Руслану Гайсину. Здесь (по съезду с наружного кольца) согласования пока нет. И денег в казне на выкуп тоже нет.



Стоимость всей развязки стремится уже к миллиарду, но пока подрядчиком освоено всего 9 миллионов на проектную документацию. Не решен и имущественный вопрос: с тем же депутатом сначала договорились устно, но затем Гайсин решил изменить свое мнение. И оперативно подкорректировать бюджет под его позицию (а это примерно 300 миллионов) в областном правительстве не успеют.



По проекту построить развязку КАД с Западным Мурино должны к лету 2020 года. Но это лишь в том случае, если дорожники выйдут на объект уже 15 июня.