ЧМ по футболу серьезно ограничит движение автомобилей в Петербурге

Чиновники транспортных ведомств рассказали, как изменится схема движения в связи с проведением в городе семи матчей мундиаля.

Приближение чемпионата мира по футболу горожане ощутят уже в эту пятницу. 8 июня в Петербурге вводят постоянные ограничения движения транспортных средств, которые будут действовать до 19 июля, но не в дни проведения матчей.



Так, по этой схеме более чем на месяц односторонними становятся Кронверкская набережная и улица Даля, а также Вязовая от Спортивной улицы до Морского проспекта, Беговая — от Приморского проспекта до улицы Савушкина и сам Приморский проспект — от Туристкой к Савушкина.



В дни спортивных встреч ограничений, конечно, прибавиться. Будет закрыт доступ на Крестовский остров за исключением территории 31-й городской больницы. Участники мундиаля, почетные гости, болельщики и те, кто проживает и работает на острове, поедут через пункты контроля.



Остальных автомобилистов в эти семь дней матчей ждут локальные перемены в движении на Петроградской стороне. Ограничения будут вводиться на Песочной набережной и Каменноостровском проспектах. А в дни самих матчей (с 00:00 до 24:00) будет закрыт транзитный проезд по набережной Макарова от проспекта КИМа до моста Бетанкура и по мосту Бетанкура.



Схемы движения в дни матчей отличаются, но незначительно. Ответственные ведомства настоятельно просят автомобилистов изучить карты, которые опубликованы на сайте комитета оп развитию транспортной инфраструктуры.



Там же водители найдут места, где в связи с чемпионатом вводят запрет на остановку транспортных средств. Сразу после открытия знаков (до 8 июня они остаются зачехленными) нарушителям грозит эвакуация машин на спецстоянку и штраф.



Автомобилистам также напоминают, что добраться до стадиона на машине не удастся даже владельцам билетов на матчи. Им предлагают воспользоваться парковками пяти торговых комплексов в районе. А также бесплатными шаттлами или общественным транспортом, который будет работать в усиленном режиме в связи с мундиалем.