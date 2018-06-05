В Петербурге медсестра ударила младенца о кувез

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в детской городской больнице на улице Декабристов.

Неосторожное обращение медсестры с новорожденным ребенком в Детской городской больнице №17 привлекло внимание питерских следователей. СК сообщило о начале проверки по факту травмирования младенца.



Сотрудница клиники задела девочку головой о кувез во время пеленания. Удар оказался настолько сильным, что маленькая пациентка получила черепно-мозговую травму. Ее оперативно перевели в другую больницу. К этому моменту специалисты уже провели исследование и исключили возможность внутричерепного кровоизлияния.



Известно, что медсестре вынесли дисциплинарное взыскание. Она временно отстранена от работы с детьми.



Сегодня девочку, появившуюся на свет 26 мая, планируют перевести из реанимации. В течение некоторого времени малышке потребуется наблюдение специалистов отделения нейрохирургии.