    В Петербурге медсестра ударила младенца о кувез. Санкт-Петербург, Следственный комитет, больницы, дети и подростки, младенцы, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге медсестра ударила младенца о кувез

    В Петербурге медсестра ударила младенца о кувез

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    В Петербурге медсестра ударила младенца о кувез

    В Петербурге медсестра ударила младенца о кувез

      Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в детской городской больнице на улице Декабристов.

      Неосторожное обращение медсестры с новорожденным ребенком в Детской городской больнице №17 привлекло внимание питерских следователей. СК сообщило о начале проверки по факту травмирования младенца.

      Сотрудница клиники задела девочку головой о кувез во время пеленания. Удар оказался настолько сильным, что маленькая пациентка получила черепно-мозговую травму. Ее оперативно перевели в другую больницу. К этому моменту специалисты уже провели исследование и исключили возможность внутричерепного кровоизлияния.

      Известно, что медсестре вынесли дисциплинарное взыскание. Она временно отстранена от работы с детьми.

      Сегодня девочку, появившуюся на свет 26 мая, планируют перевести из реанимации. В течение некоторого времени малышке потребуется наблюдение специалистов отделения нейрохирургии.

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