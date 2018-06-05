Космонавты хотят сыграть в футбол на орбите в день финала ЧМ-2018

Космонавты на борту МКС сыграли в футбол. Специально для этого на станцию доставили официальный мяч ЧМ-2018 pic.twitter.com/pNT54WkSZ1 — НТВ (@ntvru) June 1, 2018

: «Думаю, этот матч надо будет проводить в день финала».При этом он отметил, что аппаратура на станции «очень тонкая» и дорогая, экипаж будет лишь «изображать» футбол. На вопрос, каким будет состав команд, Прокопьев коротко ответил — «международным».Российский космонавт будет «в первую очередь болеть за российскую сборную».: «А во вторую — я обожаю сборную Германии».Один официальный мяч чемпионата мира уже побывал на МКС. Его доставил туда российский космонавт Олег Артемьев, сейчас находящийся на станции, а обратно на Землю вернул другой россиянин Антон Шкаплеров. Этот мяч, по словам космонавтов, будет использоваться во время первой игры чемпионата.Новый мяч доставит на корабле «Союз МС-09» экипаж Шкаплерова, Герста и американки Серины Ауньон. Накачают его уже на станции.