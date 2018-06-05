    Космонавты хотят сыграть в футбол на орбите в день финала ЧМ-2018

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    Космонавты хотят сыграть в футбол на орбите в день финала ЧМ-2018

    Космонавты хотят сыграть в футбол на орбите в день финала <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Футбольный матч между командами космонавтов на Международной космической станции (МКС) стоит провести в день финала чемпионата мира, заявил российский космонавт Сергей Прокопьев.

    Сергей Прокопьев: «Думаю, этот матч надо будет проводить в день финала».

    При этом он отметил, что аппаратура на станции «очень тонкая» и дорогая, экипаж будет лишь «изображать» футбол. На вопрос, каким будет состав команд, Прокопьев коротко ответил — «международным».

    Российский космонавт будет «в первую очередь болеть за российскую сборную».

    Сергей Прокопьев: «А во вторую — я обожаю сборную Германии».

    Один официальный мяч чемпионата мира уже побывал на МКС. Его доставил туда российский космонавт Олег Артемьев, сейчас находящийся на станции, а обратно на Землю вернул другой россиянин Антон Шкаплеров. Этот мяч, по словам космонавтов, будет использоваться во время первой игры чемпионата.


    Новый мяч доставит на корабле «Союз МС-09» экипаж Шкаплерова, Герста и американки Серины Ауньон. Накачают его уже на станции.

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