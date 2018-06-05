Владельцы притравочных станций избавляются от медведей из-за нового закона

Владельцы лесных хозяйств ищут пристанище своим питомцам, которые стали для них обузой. Дело в том, что скоро в силу вступает закон о запрете так называемой контактной притравки — когда охотничьих собак дрессируют на медведях. Выпустить зверей обратно в дикую среду невозможно.

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Клетку с бурым тяжеловесом поднимают с помощью крана — медведь Жужа на высоте сохраняет спокойствие. Его перевозят в иркутский питомник, где содержатся в основном собаки. Раньше медведь жил в тесной клетке, из которой выходил редко и только для того, чтобы лайки на нем отработали свои охотничьи навыки.



Зоозащитники давно выступают против столь бессердечных методов дрессировки. И скоро в силу вступит закон, запрещающий так называемую контактную притравку. Вот и решил хозяин косолапого поскорее избавиться от ставшего ненужным питомца. В дикую природу его не выпустишь: все-таки вырос зверь рядом с человеком, прокормить себя в лесу не сможет. В поисках еды он непременно выйдет к жилым домам и нападет. Потому единственный выход — временная передержка в питомнике. Пока не найдется тот, кому медведь действительно нужен и кто захочет о нем заботиться.



«Изгнание» медведей зоозащитники сейчас отмечают повсеместно. Владельцы притравочных станций не хотят и лишнего дня держать у себя животных, которые раньше приносили им неплохую прибыль. Небезобидные контактные притравки были очень распространены среди охотников.



В роли загнанного зверя оказываются не только медведи. Еще лисы, кабаны, барсуки. Принцип такой: перед охотой натаскивают собаку на конкретное животное. Кто-то все это называет живодерством, кто-то — старой охотничьей традицией.



Сергей Кузнецов, кинолог ассоциации охотников и рыболовов Башкирии: «Без контакта собаку научить правильно охотиться невозможно».



Оказывается, можно. И новый закон предлагает использовать именно бесконтактную притравку: когда собаку и подсадное животное разделяют стекло или сетка, таким образом жестокое обращение не допускается. Прежде, как уверяют зоозащитники, на многих тренировочных станциях диких зверей держали впроголодь, «пичкали» сильнодействующими препаратами и даже калечили, чтобы не могли сопротивляться и нанести ответные травмы охотничьим собакам.



В челябинский приют для диких животных за последний месяц уже трижды звонили с притравочных станций и умоляли забрать медведей. Руководитель объясняет, что сейчас не имеет такой возможности — нет ни места, ни специально оборудованных вольеров для размещения столь крупных и опасных зверей. Ведь это даже не цирковые мишки, а потрепавшие себе нервы в противостояниях с охотничьми собаками звери — характер у них непредсказуемый.



У иркутского Жужи, который когда-то был подсадным медведем, похоже, все же история с хэппи-эндом. Им заинтересовались в Крыму.



Подробности — в видеоматериале.