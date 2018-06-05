    В Москве отрылся пресс-центр чемпионата мира по футболу. Москва, СМИ, журналистика, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве отрылся пресс-центр чемпионата мира по футболу

    В Москве отрылся пресс-центр чемпионата мира по футболу

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    В Москве отрылся пресс-центр чемпионата мира по футболу

    В Москве отрылся <nobr>пресс-центр</nobr> чемпионата мира по футболу

      Журналисты, которые будут освещать предстоящий чемпионат мира по футболу, смогут воспользоваться теми же преимуществами, что и болельщики. Об этом было сказано на открытии московского пресс-центра мундиаля в Колонном зале Дома Союзов.

      Пресс-центр официально открыл мэр Москвы. Сергею Собянину вручили аккредитацию журналиста. Теперь, как и все аккредитованные репортеры, он сможет бесплатно ездить на транспорте и специальных поездах, курсирующих между городами-организаторами мирового кубка. Составов будет более 700, они перевезут около 450 тысяч человек. Собянин также встретился с добровольцами чемпионата мира.

      Через неделю информационные центры для журналистов появятся и в остальных городах, принимающих первенство.

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