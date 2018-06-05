Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

Знаменитый голливудский актер Денни Де Вито оценил шутку американской школьницы и ответил на нее.

Как прийти на выпускной с голливудской кинозвездой, придумала старшеклассница из Пенсильвании. Эллисон Клосс не смогла найти себе пару на школьный бал и в онлайн-магазине купила за 100 долларов картонного Дэнни Де Вито. На выпускном она чувствовала себя как знаменитость на красной ковровой дорожке.



Сам Дэнни Де Вито отнесся к поступку школьницы с юмором и, изготовив картонную Эллисон, отправился с ней в бар.