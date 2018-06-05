    Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением. США, артисты, знаменитости, курьезы, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДенни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

    Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

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    Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

    Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

    Денни Де Вито ответил на шутку школьницы с его картонным изображением

      Знаменитый голливудский актер Денни Де Вито оценил шутку американской школьницы и ответил на нее.

      Как прийти на выпускной с голливудской кинозвездой, придумала старшеклассница из Пенсильвании. Эллисон Клосс не смогла найти себе пару на школьный бал и в онлайн-магазине купила за 100 долларов картонного Дэнни Де Вито. На выпускном она чувствовала себя как знаменитость на красной ковровой дорожке.

      Сам Дэнни Де Вито отнесся к поступку школьницы с юмором и, изготовив картонную Эллисон, отправился с ней в бар.

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