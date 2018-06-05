«Качественное мясо»: в Белоруссии начался улиточный бум

Белорусские улитки — больше не повод для шуток. Моллюски, которых многие привыкли считать сельскохозяйственными вредителями, оказались исключительно полезными на столе. Деликатес в республике собирают тоннами. Обрабатывают, готовят и продают.

В Белоруссии — ежегодный улиточный бум. Их принимают за сущие копейки, правда, белорусские. Но когда сдаешь сразу шесть мешков, сумма набегает приличная. Видеть в привычном огородном вредителе деликатес местные жители наотрез отказываются. Только бизнес и ничего личного.



Сезон сбора занимает ровно месяц. Затем сотни тонн белорусской виноградной улитки в обработанном виде уйдут за границу.



Белорусских живых улиток очень хотят в Европе, где их, что называется, днем с огнем не сыщешь (потому что почти всех съели), в Китае и даже в соседней России. Единственное, что ограничивает экспортный бум, это объемы, поскольку сейчас спрос значительно превышает предложение.



Владимир, улиточный фермер: «Хороший продукт — почему от него отказываются. Зачем экспортировать такое хорошее, качественное мясо. Незнание, как говорится, не освобождает от употребления здоровой пищи».



Не освободило и съемочную группу НТВ. Рецепт белорусский, доработанный, но вкусно. Теперь фермер готов замахнуться на производство белой икры. По стоимости яйца улиток выходят в разы дороже привычной черной.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.