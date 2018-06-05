Безрукого инвалида судят в Кабардино-Балкарии за нападение на полицейского

В запутанной истории предстоит разобраться суду Кабардино-Балкарии . Там сейчас рассматривается дело о применении насилия в отношении представителя власти. По материалам, инвалид Аслан Иритов напал на полицейского — в протоколе о задержании сказано, что он его душил. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, так как у подсудимого частично ампутированы руки.

Некоторые односельчане считают, что Иритов прикрывается своей инвалидностью, а на самом деле к его поведению немало претензий. Они утверждают, что мужчина торговал садовыми участками и якобы собирал с горожан деньги и исчезал. Кроме того, проводил несанкционированные митинги.



Еще не раз судье предстоит посмотреть любительские видеозаписи и дать оценку действиям всех участников конфликта, который сегодня обсуждают многие интернет-пользователи. Некоторые встали на защиту Иритова. Ведь в протоколе, где описываются события того дня, написано, что он душил бойца СОБРа. Однако Иритов — инвалид. У него ампутированы руки по локоть. Юристы говорят, что правильнее было бы написать «пытался дать отпор», а не «душил».



На фоне этой детали, вызвавшей широкий резонанс, все забыли, зачем вообще силовики пришли к Иритовым. По версии полицейских, мужчина провел несанкционированный митинг. Он возглавляет общественную организацию «Вольный аул» и претендовал на участие в земельном аукционе. Но не смог собрать средств на обязательный задаток и потому вместе с соратниками решил устроить пикет, не согласовав его должным образом. Но сейчас инвалида обвиняют не в этом. По словам стражей порядка, которые задерживали Иритова и его брата, оба оскорбляли представителей власти и угрожали им.



Суду предстоит установить, кто он — без вины виноватый или же человек, который умело пользуется своим статусом, чтобы вызвать сочувствие у других. Максимальное наказание, которое ему грозит, — это штраф. Исправительные работы, предусмотренные санкциями статьи, ему назначать никто не будет.



Подробности — в видеоматериале.