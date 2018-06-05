Легковушка провалилась в яму в результате обвала грунта в Москве

Обвал грунта произошел около жилого дома №39 на Нагорной улице на
юго-западе столицы.
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Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия образовалась яма площадью 5 квадратных метров и глубиной 1,5 метра. По информации источника, «в яму провалился автомобиль, он получил небольшие повреждения».
По данным собеседника агентства, существует угроза дальнейшего обвала грунта под соседними припаркованными машинами. На месте работают экстренные службы города.
По данным собеседника агентства, существует угроза дальнейшего обвала грунта под соседними припаркованными машинами. На месте работают экстренные службы города.
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