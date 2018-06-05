    Школьник упал с 50-метровой вышки сотовой связи в Липецкой области

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    Школьник упал с 50-метровой вышки сотовой связи в Липецкой области

    Школьник упал с <nobr>50-метровой</nobr> вышки сотовой связи в Липецкой области

    В Липецкой области 17-летний школьник погиб, упав с вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

    Трагедия произошла в понедельник вечером в селе Афанасьево Измалковского района.

    Из сообщения пресс-службы: «С вышки сотовой связи высотой не менее 50 метров упал 17-летний школьник, получив травмы несовместимые с жизнью».

    Следователи устанавливают детали произошедшего, изучают мобильный телефон и компьютер школьника, а также опрашивают его родственников.

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