Школьник упал с 50-метровой вышки сотовой связи в Липецкой области

В Липецкой области 17-летний школьник погиб, упав с вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла в понедельник вечером в селе Афанасьево Измалковского района.



Из сообщения пресс-службы: «С вышки сотовой связи высотой не менее 50 метров упал 17-летний школьник, получив травмы несовместимые с жизнью».



Следователи устанавливают детали произошедшего, изучают мобильный телефон и компьютер школьника, а также опрашивают его родственников.