Под Омском мужчина нашел в огороде останки бывшего мужа своей сожительницы

Житель села Лузино в Омской области нашел скелетированные останки в огороде. Следственный комитет возбудил дело.
Мужчина нашел человеческий череп и кости, когда перекапывал землю в огороде под посадку картошки. Как выяснилось, останки принадлежат бывшему мужу его сожительницы.
60-летняя подозреваемая рассказала, что совершила убийство еще в 1997 году. Во время ссоры с мужем она несколько раз ударила его топором по голове. Затем она расчленила тело и закопала в огороде. Соседям женщина заявила, что ее супруг уехал на заработки. Его никто не искал.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи СУ СК по Омской области устанавливают все детали преступления.
60-летняя подозреваемая рассказала, что совершила убийство еще в 1997 году. Во время ссоры с мужем она несколько раз ударила его топором по голове. Затем она расчленила тело и закопала в огороде. Соседям женщина заявила, что ее супруг уехал на заработки. Его никто не искал.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи СУ СК по Омской области устанавливают все детали преступления.
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