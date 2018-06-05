    В Казани загорелся торговый центр «Порт». Казань, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани загорелся торговый центр «Порт»

    В Казани загорелся торговый центр «Порт»

    2 комментария
    В Казани загорелся торговый центр «Порт»

    В Казани загорелся торговый центр «Порт»

    В Казани загорелся торговый центр «Порт»

      В Казани горит торговый центр «Порт». Персонал эвакуирован, посетителей в здании не было.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России, из-под кровли здания торгового центра идет сильный дым, «пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих».

      Посетителей в торговом центре на момент возгорания не было, так как он был еще закрыт. Персонал эвакуирован. Информация о пострадавших не поступала.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru