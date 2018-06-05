В Казани загорелся торговый центр «Порт»

В Казани горит торговый центр «Порт». Персонал эвакуирован, посетителей в здании не было.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России, из-под кровли здания торгового центра идет сильный дым, «пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих».
Посетителей в торговом центре на момент возгорания не было, так как он был еще закрыт. Персонал эвакуирован. Информация о пострадавших не поступала.
Посетителей в торговом центре на момент возгорания не было, так как он был еще закрыт. Персонал эвакуирован. Информация о пострадавших не поступала.
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