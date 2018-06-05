    В Москве завершено благоустройство Солянки

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    В Москве завершено благоустройство Солянки

    В Москве завершено благоустройство Солянки

    Власти Москвы сообщили, что начатое в прошлом году комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда закончено.

    На четной стороне Солянского проезда пешеходная часть расширена до 2,5 метров и замощена гранитной плиткой на общей площади почти 6,5 тыс. кв. метров, передает «Интерфакс».

    Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «На Солянке и в Солянском проезде проложили более 1200 метров траншей кабельной канализации, куда убрали 5,5 тыс. метров воздушных линий связи, и установили около 90 кабельных колодцев. Ранее здесь реконструировали ливневую канализацию и отремонтировали инженерные коммуникации: газопровод, водопровод и тепловые сети».

    Ранее Бирюков сообщал, что запланированные на 2018 год работы по благоустройству завершатся в столице к 25 августа.

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