Врачи впервые заставили иммунитет человека уничтожить раковую опухоль

Врачи-онкологи из США впервые успешно применили инновационный метод лечения рака груди.
Онкологи из Национального института США по исследованию рака смогли спасти женщину, больную тяжелой формой рака груди, введя ей ее собственные клетки иммунной системы. Чтобы клетки смогли уничтожить опухоль и метастазы, их особым образом «запрограммировали».
Пациентку зовут Джуди Перкинс, она живет во Флориде, передает Би-би-си. Иммунные клетки вводили ей в течение недели, еще через две недели опухоль в ее груди исчезла вместе с метастазами, хотя до начала лечения врачи прогнозировали, что женщине осталось жить не более трех месяцев. Тем не менее, прошло почти два года с начала лечения, и болезнь не возвращается. Перкинс чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни.
Суть метода в том, чтобы заставить клетки иммунитета «увидеть» мутации, которые приводят к развитию опухоли, и уничтожить клетки с отклонениями. Для этого ученые использовали фрагменты ДНК и РНК раковых клеток и пересаживали их в клетки иммунной системы, чтобы другие иммунные клетки «научились» распознавать их как угрозу.
Изготовление лекарства из иммунных клеток пациента пока находится на стадии эксперимента, Перкинс — первый человек, прошедший лечение с помощью этой технологии. Однако ученые рассчитывают, что в будущем этот метод можно будет применять для лечения всех видов злокачественных опухолей.
Пациентку зовут Джуди Перкинс, она живет во Флориде, передает Би-би-си. Иммунные клетки вводили ей в течение недели, еще через две недели опухоль в ее груди исчезла вместе с метастазами, хотя до начала лечения врачи прогнозировали, что женщине осталось жить не более трех месяцев. Тем не менее, прошло почти два года с начала лечения, и болезнь не возвращается. Перкинс чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни.
Суть метода в том, чтобы заставить клетки иммунитета «увидеть» мутации, которые приводят к развитию опухоли, и уничтожить клетки с отклонениями. Для этого ученые использовали фрагменты ДНК и РНК раковых клеток и пересаживали их в клетки иммунной системы, чтобы другие иммунные клетки «научились» распознавать их как угрозу.
Изготовление лекарства из иммунных клеток пациента пока находится на стадии эксперимента, Перкинс — первый человек, прошедший лечение с помощью этой технологии. Однако ученые рассчитывают, что в будущем этот метод можно будет применять для лечения всех видов злокачественных опухолей.
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