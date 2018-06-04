Бывшая проститутка получила рыцарский титул в Новой Зеландии

Опытная новозеландская проститутка Катрин Хили, которая добилась легализации этого вида деятельности в своей стране, стала кавалером ордена Заслуг и получила титул дамы — эквивалент мужскому «сэр».
Рыцарский титул, которым наградили 62-летнюю Хили, вручается в Новой Зеландии за особые заслуги перед страной или за выдающие достижения в профессиональной деятельности. В интервью BBC женщина рассказала, что была шокирована таким решением.
Катрин Хили: «Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой. Я была просто в шоке. Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно. Это указывает на то, как изменилось общественное мнение, и просто замечательно ощущать такую поддержку».
Борьбу за права проституток Хили начала еще в 80-е, когда, отказавшись от профессии учителя, пошла на панель. За время работы в школе, по признанию женщины, она привыкла к защите со стороны закона и была потрясена тем, как относятся ее сограждане к секс-работницам. Тогда Хили создала «Новозеландский коллектив проституток» — своеобразный профсоюз.
В итоге организация приняла участие в разработке закона о реформе проституции, принятого в 2003 году. И бордели в Новой Зеландии стали легальными, а на проституток теперь распространяется обычное трудовое право.
Титулы рыцарей и дам в Новой Зеландии утверждаются королевой Елизаветой II на основе рекомендации премьер-министра страны.
Катрин Хили: «Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой. Я была просто в шоке. Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно. Это указывает на то, как изменилось общественное мнение, и просто замечательно ощущать такую поддержку».
Борьбу за права проституток Хили начала еще в 80-е, когда, отказавшись от профессии учителя, пошла на панель. За время работы в школе, по признанию женщины, она привыкла к защите со стороны закона и была потрясена тем, как относятся ее сограждане к секс-работницам. Тогда Хили создала «Новозеландский коллектив проституток» — своеобразный профсоюз.
В итоге организация приняла участие в разработке закона о реформе проституции, принятого в 2003 году. И бордели в Новой Зеландии стали легальными, а на проституток теперь распространяется обычное трудовое право.
Титулы рыцарей и дам в Новой Зеландии утверждаются королевой Елизаветой II на основе рекомендации премьер-министра страны.
Комментарии