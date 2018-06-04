Акула убила подростка, откусив ему пенис: видео

18‐летний подросток скончался в больнице после нападения акулы на северо‐востоке Бразилии.
Трагедия произошла на пляже у города Ресифи. Молодой человек отправился туда с братом и друзьями втайне от матери, которая запретила ему ходить на пляж, где только в апреле при нападении акулы руки и ноги лишился 34-летний турист. Юноша не стал обращать внимание на многочисленные предупредительные знаки.
В результате на 18-летнего бразильца напала тигровая акула. Морской хищник повредил молодому человеку бедренную кость и полностью откусил ему половые органы.
По пути в больницу подросток пережил два сердечных приступа. Кроме того, он потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, которые несколько часов пытались спасти юношу, находившегося в критическом состоянии, он скончался в госпитале, сообщает Daily Mail.
В результате на 18-летнего бразильца напала тигровая акула. Морской хищник повредил молодому человеку бедренную кость и полностью откусил ему половые органы.
По пути в больницу подросток пережил два сердечных приступа. Кроме того, он потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, которые несколько часов пытались спасти юношу, находившегося в критическом состоянии, он скончался в госпитале, сообщает Daily Mail.
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