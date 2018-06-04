    Президент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео. Филиппины, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео

    Президент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео

    комментировать
    • Фото: @PhilippineStar / twitter.com
    Президент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео

    Президент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео

    Президент Филиппин выпросил у женщины поцелуй за книгу о сексе: видео
    • Фото: @PhilippineStar / twitter.com

      • Во время визита в Южную Корею и встречи с проживающими там соотечественниками президент Филиппин Родриго Дутерте выпросил поцелуй у женщины, которая поднялась на сцену.

      После выступления Родриго Дутерте объявил, что подарит одному из присутствующих экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви» журналиста Арьеса Руфо, но за это ему должны «заплатить поцелуем». «Только не мужчина», — передает слова президента Philippine Star.

      На сцену вышли две женщины. Одна, судя по всему, не так впечатлила Дутерте, он сам поцеловал ее в щеку, а вот вторую в течение нескольких минут упрашивал поцеловаться с ним в губы. На кадрах видно, что женщина смущена и закрывает лицо руками, однако президент настаивает на своем. Наконец они соприкоснулись губами, чем вызвали громкие аплодисменты в зале.

      Перед тем как вручить подарок и обняться с «победительницей», Дутерте вытер губы рукой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru