Назван самый дорогой футболист мира

Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим игроком в футбол в мире по версии
онлайн-издания Football Observatory.
Стоимость Харри Кейна оценивается в 201,2 млн евро. Вторую и третью строчки заняли игроки из клуба «Пари Сен-Жермен»: трансфер бразильца Неймара стоит 195,7 млн евро, француза Киллиана Мбаппе — 186,5 млн евро, http://www.football-observatory.com/ target=«_blank»>пишет Football Observatory.
В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), англичанин Делле Алли («Тоттенхэм»), бельгийцы Кевин де Брсйне и Ромелу Лукаку (оба — «Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико») и Паоло Дибала из Аргентины («Ювентус»).
А вот легендарный пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду занял в списке лишь 24-ю строчку: трансферная стоимость 33-летнего футболиста сегодня оценена в 103,4 млн евро.
В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), англичанин Делле Алли («Тоттенхэм»), бельгийцы Кевин де Брсйне и Ромелу Лукаку (оба — «Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико») и Паоло Дибала из Аргентины («Ювентус»).
А вот легендарный пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду занял в списке лишь 24-ю строчку: трансферная стоимость 33-летнего футболиста сегодня оценена в 103,4 млн евро.
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