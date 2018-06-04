    Назван самый дорогой футболист мира

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    • Фото: Reuters © 2018, Dylan Martinez
    Назван самый дорогой футболист мира

    Назван самый дорогой футболист мира

    Назван самый дорогой футболист мира
  • Фото: Reuters © 2018, Dylan Martinez

    • Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим игроком в футбол в мире по версии онлайн-издания Football Observatory.

    Стоимость Харри Кейна оценивается в 201,2 млн евро. Вторую и третью строчки заняли игроки из клуба «Пари Сен-Жермен»: трансфер бразильца Неймара стоит 195,7 млн евро, француза Киллиана Мбаппе — 186,5 млн евро, http://www.football-observatory.com/ target=«_blank»>пишет Football Observatory.

    В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), англичанин Делле Алли («Тоттенхэм»), бельгийцы Кевин де Брсйне и Ромелу Лукаку (оба — «Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико») и Паоло Дибала из Аргентины («Ювентус»).

    А вот легендарный пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду занял в списке лишь 24-ю строчку: трансферная стоимость 33-летнего футболиста сегодня оценена в 103,4 млн евро.

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