По Петербургом ветром унесло батут с детьми: трое пострадавших

Трое детей пострадали во Всеволожском районе Ленинградской области, где в результате порывов ветра опрокинулся надувной батут.
Инцидент произошел в поселке Романовка Ленобласти. За медицинской помощью обратились родители 7-летней девочки и 8-летнего мальчика с переломом руки. Данные третьего ребенка уточняются, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональном СКР.
Следователи осматривают место происшествия, ищут владельца аттракциона и устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Местные СМИ пишут, что батут был установлен незаконно, и публикуют фотографии с места инцидента.
Следователи осматривают место происшествия, ищут владельца аттракциона и устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Местные СМИ пишут, что батут был установлен незаконно, и публикуют фотографии с места инцидента.
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