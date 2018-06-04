    По Петербургом ветром унесло батут с детьми: трое пострадавших

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    • Фото: ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО / vk.com
    По Петербургом ветром унесло батут с детьми: трое пострадавших

    По Петербургом ветром унесло батут с детьми: трое пострадавших

    По Петербургом ветром унесло батут с детьми: трое пострадавших
  • Фото: ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО / vk.com

    • Трое детей пострадали во Всеволожском районе Ленинградской области, где в результате порывов ветра опрокинулся надувной батут.

    Инцидент произошел в поселке Романовка Ленобласти. За медицинской помощью обратились родители 7-летней девочки и 8-летнего мальчика с переломом руки. Данные третьего ребенка уточняются, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональном СКР.

    Следователи осматривают место происшествия, ищут владельца аттракциона и устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Местные СМИ пишут, что батут был установлен незаконно, и публикуют фотографии с места инцидента.

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