В московской квартире нашли убитую пенсионерку и тело ее взрослого сына

Правоохранители разбираются в обстоятельствах двойного убийства, которое произошло в центре российской столицы.
Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, сегодня в одной из квартир по Шмитовскому проезду обнаружили мертвых женщину и мужчину, маму с сыном, 1962-го и 1992 года рождения соответственно. Судя по внешнему виду тел, оба умерли насильственной смертью.
Убитых в квартире нашел родственник, который забил тревогу и приехал к ним, так как ни женщина, ни ее сын с пятницы не выходили на связь. На месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и пытаются устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Убитых в квартире нашел родственник, который забил тревогу и приехал к ним, так как ни женщина, ни ее сын с пятницы не выходили на связь. На месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и пытаются устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
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