Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

Заслуженный деятель искусств трагически погиб 5 мая во время поездки в Германию. Однако доставить его прах на Родину смогли только сейчас.

Чтобы помочь семье оплатить расходы, связанные с кремацией, был объявлен сбор средств. Сегодня в филармонию для детей и юношества, в которой Томошевский последние 12 лет был главным режиссером, пришли коллеги, друзья и близкие, чтобы сказать ему последние слова, которые давались с трудом.



Собравшиеся говорили о Томашевском как об удивительном человеке. Мастеру удалось поработать в БДТ с Георгием Товстоноговым, сыграть несколько киноролей, стать основателем театра «Приют комедианта». Он откликался на любую просьбу, старался помочь всем и был полон творческих идей.



Юрий Томошевский скончался в возрасте 61 года. Его похоронили на Волковском кладбище.