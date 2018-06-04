    Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским. Санкт-Петербург, похороны, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

    Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

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    Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

    Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

    Виртуозный актер и режиссер: Петербург простился с Юрием Томошевским

      Заслуженный деятель искусств трагически погиб 5 мая во время поездки в Германию. Однако доставить его прах на Родину смогли только сейчас.

      Чтобы помочь семье оплатить расходы, связанные с кремацией, был объявлен сбор средств. Сегодня в филармонию для детей и юношества, в которой Томошевский последние 12 лет был главным режиссером, пришли коллеги, друзья и близкие, чтобы сказать ему последние слова, которые давались с трудом.

      Собравшиеся говорили о Томашевском как об удивительном человеке. Мастеру удалось поработать в БДТ с Георгием Товстоноговым, сыграть несколько киноролей, стать основателем театра «Приют комедианта». Он откликался на любую просьбу, старался помочь всем и был полон творческих идей.

      Юрий Томошевский скончался в возрасте 61 года. Его похоронили на Волковском кладбище.

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