К ЧМ-2018 на питерских стройплощадках наведут лоск

Госстройнадзор Петербурга проводит проверки в преддверии мундиаля. Особое внимание уделяется площадкам в историческом центре.

Глава Госстройнадзора Петербурга сегодня разъяснил смысл майских приказов ведомства, главный из которых касается проведения застройщиком работ по благоустройству территории. Раньше наводить красоту предпочитали напоследок и нередко вообще забывали о детских площадках, проездах и озеленении. Теперь всё это обязано быть представлено до ввода объекта в эксплуатацию.



Чистота и порядок на стройплощадке еще до сдачи также попадает в сферу живейшего интереса надзорного органа. Так, до середины июля чиновники обещают проверить петербургских 700 площадок. В связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу особое внимание будет уделяться объектам в историческом центре города.



Интересно, что на сегодня в городе выданы 1200 разрешений на строительство. Но реально строятся далеко не все объекты. Некоторые разрешительные документы попросту устарели. Около 30 застройщиков так и не преступили к работам, а 110 начали и бросили.



Таких неспешных начальник Госстройнадзора Петербурга Евгений Ким пообещал штрафовать (денежные взыскания могут достигать миллиона рублей) либо переводить в черный список самостроя.



Прозвучала сегодня и символическая цифра: 666 жалоб направили в Госстройнадзор петербуржцы, не довольные застройщиками вне закона. Порядка 80 из этого списка признали нарушителями де-юре, а четыре объекта по решению суда были демонтированы.