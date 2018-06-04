    В Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным. Санкт-Петербург, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным

    В Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным

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    В Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным

    В Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным

      Фонд социального страхования подвел предварительные итоги введения в городе современного вида листка временной нетрудоспособности.

      Более трети петербургских трудящихся, переболев, могут смело брать электронные больничные. Проблем с работодателями у них не будет. Такой способ оформления листов временной нетрудоспособности внедряется уже на протяжении 11 месяцев.

      Сейчас Петербург занимает 19-е место среди субъектов федерации по количеству выданных в таком виде подтверждений от врачей. Однако на фоне оформленных в этом году 800 тысяч листов нетрудоспособности 20 тысяч электронных документов выглядят не очень внушительно.

      Главное, что сейчас сдерживает распространение нового вида больничных, это неготовность программного обеспечения бухгалтерий у большинства работодателей.

      Также повсеместному распространению больничных нового вида в Петербурге мешает отсутствие специальных электронных подписей у врачей городских медучреждений. Без них специалисты не могут самостоятельно выписывать листы временной нетрудоспособности. За ними приходится в любом случае обращаться в страховой стол, а там граждане предпочитают оформлять документы на бумажном носителе.

      Преимущество электронных больничных — возможность вносить исправления без посещения медучреждений, более оперативный расчет положенных компенсаций, защита от мошенничества.

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