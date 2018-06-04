В Петербурге оценили, что мешает горожанам пользоваться электронным больничным

Фонд социального страхования подвел предварительные итоги введения в городе современного вида листка временной нетрудоспособности.

Более трети петербургских трудящихся, переболев, могут смело брать электронные больничные. Проблем с работодателями у них не будет. Такой способ оформления листов временной нетрудоспособности внедряется уже на протяжении 11 месяцев.



Сейчас Петербург занимает 19-е место среди субъектов федерации по количеству выданных в таком виде подтверждений от врачей. Однако на фоне оформленных в этом году 800 тысяч листов нетрудоспособности 20 тысяч электронных документов выглядят не очень внушительно.



Главное, что сейчас сдерживает распространение нового вида больничных, это неготовность программного обеспечения бухгалтерий у большинства работодателей.



Также повсеместному распространению больничных нового вида в Петербурге мешает отсутствие специальных электронных подписей у врачей городских медучреждений. Без них специалисты не могут самостоятельно выписывать листы временной нетрудоспособности. За ними приходится в любом случае обращаться в страховой стол, а там граждане предпочитают оформлять документы на бумажном носителе.



Преимущество электронных больничных — возможность вносить исправления без посещения медучреждений, более оперативный расчет положенных компенсаций, защита от мошенничества.