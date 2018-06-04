Путин уволил главу МВД по Крыму

Президент РФ Владимир Путин снял с должности министра внутренних дел по Республике Крым Сергея Абисова.
Об отставке с поста главы МВД России по Республике Крым Сергея Абисова сообщает ТАСС со ссылкой на указ российского лидера.
Из текста указа: «Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по Республике Крым».
Местные СМИ связывают увольнение Абисова с недавними скандалами вокруг покупки недвижимости в Алуште, которая была мошеннически выведена из муниципальной собственности.
Из текста указа: «Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по Республике Крым».
Местные СМИ связывают увольнение Абисова с недавними скандалами вокруг покупки недвижимости в Алуште, которая была мошеннически выведена из муниципальной собственности.
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