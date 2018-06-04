    Лавров: приглашаем всех глав государств и правительств на ЧМ-2018

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    Лавров: приглашаем всех глав государств и правительств на ЧМ-2018

    Лавров: приглашаем всех глав государств и правительств на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на широкое присутствие иностранных лидеров на чемпионате мира по футбола.

    Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия приглашает на мундиаль «всех глав государств и правительств».

    Кроме того, министр пожелал «всяческих успехов» всем участникам чемпионата мира, передает ТАСС.

    Отметим, что ранее о решении посетить чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, сообщили несколько политиков со всего мира. Так, стало известно, что в Москву на церемонию открытия приедет вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Также в день старта чемпионата в российской столице соберутся министры спорта многих стран-членов Совета Европы.

    Простые же поклонники футбола с сегодняшнего дня могут въехать в России без визы. Для этого им на границе достаточно предъявить паспорт болельщика.

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