Кудрин доложил Путину о выявленных почти во всех министерствах нарушениях

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о том, что почти во всех российских министерствах и ведомствах есть нарушения по исполнению госпрограмм.
По словам Кудрина, в связи с этим последуют представления Счетной палаты, а по результатам прошлого года 10 материалов уже направлены в прокуратуру.
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ: «Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения — где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления».
Владимир Путин в разговоре с Кудриным отметил важность оценки работы ведомств на предмет достижения ими поставленных целей.
Владимир Путин, президент РФ: «Формальная работа важна на предмет целевого использования, нецелевого использования, эффективности в целом, но оценка с точки зрения получения конечного результата — это самое главное. И если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо».
По словам президента, было бы хорошо обеспечить регулярный отчет перед депутатами Госдумы, чтобы они имели возможность узнать о расходовании госсредств, заложенных в бюджет, и ориентировать правительство страны, передает «Интерфакс».
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ: «Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения — где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления».
Владимир Путин в разговоре с Кудриным отметил важность оценки работы ведомств на предмет достижения ими поставленных целей.
Владимир Путин, президент РФ: «Формальная работа важна на предмет целевого использования, нецелевого использования, эффективности в целом, но оценка с точки зрения получения конечного результата — это самое главное. И если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо».
По словам президента, было бы хорошо обеспечить регулярный отчет перед депутатами Госдумы, чтобы они имели возможность узнать о расходовании госсредств, заложенных в бюджет, и ориентировать правительство страны, передает «Интерфакс».
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