    Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий
    <nobr>Экс-президент</nobr> Эстонии пригрозил России потерей <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

    Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга

    <nobr>Экс-президент</nobr> Эстонии пригрозил России потерей <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий

    • В случае, если Россия нападет на Эстонию, она потеряет Санкт-Петербург, заявил бывший эстонский президент Тоомас Гендрик Ильвес.

    Россия может атаковать Эстонию, однако при этом она «может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге», заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» Тоомас Гендрик Ильвес. При этом он сослался на пятую статью Устава НАТО, согласно которой нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на альянс в целом.

    По мнению экс-президента Эстонии, Россия вот уже 27 лет «пытается дискредитировать» их страну.

    Тоомас Гендрик Ильвес, экс-президент Эстонии: «И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о „нацистах“ и „хунте“. И эта угроза действительно опасна».

    Политик также напомнил, что в НАТО действует норма, которая приравнивает нападение на одно из государств — членов альянса к нападению на все страны сразу.

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