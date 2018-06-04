Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга

В случае, если Россия нападет на Эстонию, она потеряет
Санкт-Петербург, заявил бывший эстонский президент Тоомас Гендрик Ильвес.
Россия может атаковать Эстонию, однако при этом она «может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге», заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» Тоомас Гендрик Ильвес. При этом он сослался на пятую статью Устава НАТО, согласно которой нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на альянс в целом.
По мнению экс-президента Эстонии, Россия вот уже 27 лет «пытается дискредитировать» их страну.
Тоомас Гендрик Ильвес, экс-президент Эстонии: «И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о „нацистах“ и „хунте“. И эта угроза действительно опасна».
Политик также напомнил, что в НАТО действует норма, которая приравнивает нападение на одно из государств — членов альянса к нападению на все страны сразу.
По мнению экс-президента Эстонии, Россия вот уже 27 лет «пытается дискредитировать» их страну.
Тоомас Гендрик Ильвес, экс-президент Эстонии: «И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о „нацистах“ и „хунте“. И эта угроза действительно опасна».
Политик также напомнил, что в НАТО действует норма, которая приравнивает нападение на одно из государств — членов альянса к нападению на все страны сразу.
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